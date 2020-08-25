Белорусская оппозиция заявила о спорном статусе нового правительства

Переназначенное президентом Белоруссии Александром Лукашенко правительство является спорным, так как назначение кабмина прошло до инаугурации главы государства. Об этом в видеообращении сообщила член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.
Белорусская оппозиция выступила за возврат конституции 1994 годаОдним из главных доводов было названо ограничение числа президентских сроков.
— Только после инаугурации вновь избранный президент уполномочен назначить новое правительство. Инаугурация должна быть проведена до 9 октября, однако уже 19 августа президент назначил новое правительство. До проведения церемонии инаугурации правительство не могло быть назначено, — отметила Колесникова.
Кроме того, она обратила внимание на то, что премьер-министр страны согласно конституции назначается президентом с согласия палаты представителей белорусского парламента.
Оппозиция призвала начать проверку из-за автомата в руках сына-подростка ЛукашенкоНиколай с оружием и в военной экипировке прибыл накануне с отцом на вертолёте в минскую резиденцию.
— На текущий момент новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства. Статус правительства спорный, — добавила Колесникова.