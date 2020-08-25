"Чувствую себя гораздо лучше". Борис Джонсон рассказал о своём состоянии после CoViD-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, после того как он переболел CoViD-19, его состояние здоровья значительно улучшилось. Об этом пишет портал DevonLive.

Глава британского правительства также опроверг информацию о том, что он покинет свой пост в ближайшее время из-за проблем со здоровьем после заболевания коронавирусной инфекцией.

— Это абсолютная чушь! Я чувствую себя гораздо лучше, так как я немного сбросил лишний вес. Маловато, но я потерял по меньшей мере девять килограммов, — отметил Джонсон.