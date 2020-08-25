"Чувствую себя гораздо лучше". Борис Джонсон рассказал о своём состоянии после CoViD-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, после того как он переболел CoViD-19, его состояние здоровья значительно улучшилось. Об этом пишет портал DevonLive.
Глава британского правительства также опроверг информацию о том, что он покинет свой пост в ближайшее время из-за проблем со здоровьем после заболевания коронавирусной инфекцией.
Джонсон назвал сына в честь врачей, которые спасли его от коронавирусаВ полное имя новорождённого родители включили и имена своих дедушек.
— Это абсолютная чушь! Я чувствую себя гораздо лучше, так как я немного сбросил лишний вес. Маловато, но я потерял по меньшей мере девять килограммов, — отметил Джонсон.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что Борис Джонсон уйдёт в отставку в ближайшие полгода из-за ухудшившегося состояния здоровья после тяжёлой болезни. В конце мая премьер сам заявлял о проблемах со зрением после перенесённого CoViD-19.
Джонсон рассказал о планах врачей объявить о его смерти во время болезни CoViD-19Ранее политик назвал родившегося сына именами двух вылечивших его докторов.
Напомним, Бориса Джонсона госпитализировали 5 апреля. На тот момент он уже десять дней болел коронавирусной пневмонией, но симптомы не отступали. Премьера даже пришлось положить в палату интенсивной терапии из-за резкого ухудшения состояния здоровья. 12 апреля он был выписан из больницы после недели лечения от коронавирусной инфекции. На следующий день после выписки представитель премьер-министра сообщил, что повторный анализ не выявил заражения. 26 апреля переболевший глава кабмина вернулся на Даунинг-стрит и приступил к работе.