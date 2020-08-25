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"Чувствую себя гораздо лучше". Борис Джонсон рассказал о своём состоянии после CoViD-19

Он также отметил, что немного сбросил лишний вес.

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Фото © ТАСС / PA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, после того как он переболел CoViD-19, его состояние здоровья значительно улучшилось. Об этом пишет портал DevonLive.

Глава британского правительства также опроверг информацию о том, что он покинет свой пост в ближайшее время из-за проблем со здоровьем после заболевания коронавирусной инфекцией.

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В полное имя новорождённого родители включили и имена своих дедушек.

Это абсолютная чушь! Я чувствую себя гораздо лучше, так как я немного сбросил лишний вес. Маловато, но я потерял по меньшей мере девять килограммов, — отметил Джонсон.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Борис Джонсон уйдёт в отставку в ближайшие полгода из-за ухудшившегося состояния здоровья после тяжёлой болезни. В конце мая премьер сам заявлял о проблемах со зрением после перенесённого CoViD-19.

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Ранее политик назвал родившегося сына именами двух вылечивших его докторов.

Напомним, Бориса Джонсона госпитализировали 5 апреля. На тот момент он уже десять дней болел коронавирусной пневмонией, но симптомы не отступали. Премьера даже пришлось положить в палату интенсивной терапии из-за резкого ухудшения состояния здоровья. 12 апреля он был выписан из больницы после недели лечения от коронавирусной инфекции. На следующий день после выписки представитель премьер-министра сообщил, что повторный анализ не выявил заражения. 26 апреля переболевший глава кабмина вернулся на Даунинг-стрит и приступил к работе.

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