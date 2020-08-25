СМИ узнали, кто помимо Ефремова пользовался его джипом

Российский актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, нередко передавал управление своим автомобилем другим людям, причём не только родственникам. Такой информацией располагает газета "Комсомольская правда".

— Чаще всего за парковку актёр платил сам. Однако иногда парковочные сессии его джипа оплачивали другие люди — вероятнее всего, они и были водителями, — говорится в публикации.

Так, например, в статистике за последние годы несколько раз фигурирует имя его супруги, директора, а также одного из сотрудников бара, где любил проводить время Ефремов и дважды побывал в день аварии. Помимо них там было имя актрисы Марины Александровой, его коллеги по "Современнику" и экс-супруги его друга Ивана Стебунова.

Бывали за рулём авто и "красавица-блондинка", актриса театра и кино Ольга Квашенникова, а также ещё одна дама, о которой известно лишь то, что её зовут Ольга, однако каких-либо более подробных данных о ней выяснить не удалось.

Напомним, 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу движения и попал в ДТП. Сам он практически не пострадал, а второй участник аварии через несколько часов от полученных травм умер в больнице. По данным экспертизы, Ефремов был пьян, в его крови нашли следы наркотиков. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.