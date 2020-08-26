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В США заявили, что "сонный Джо" Байден может не дожить до инаугурации в случае избрания

Отмечается, что в таком случае пост главы государства может занять кандидат в вице-президенты США Камала Харрис.

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Фото © ТАСС / AP

Вице-губернатор штата Северная Каролина республиканец Дэн Форест заявил, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден по состоянию здоровья и в силу преклонного возраста может не дожить до инаугурации в случае победы на выборах главы Белого дома. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Уточняется, что политик сделал такое заявление во время встречи с избирателями. Форест сейчас борется за пост губернатора Северной Каролины, который в данный момент занимает демократ Рой Купер.

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Ранее американский политик официально был выбран кандидатом от Демократической партии.

Вы можете себе представить Камалу Харрис (кандидат в вице-президенты США от демократов. — Прим. Лайфа). Я имею в виду: мы все знаем, что Сонный Джо, вероятно, не дотянет до 20 января (день инаугурации. — Прим. Лайфа). Поэтому есть хорошие шансы на то, что вашим президентом может быть Камала Харрис. Это не смешно, — подчеркнул вице-губернатор американского штата.

Кроме того, Форест охарактеризовал 55-летнюю Харрис, которая в последние годы представляет в Сенате Конгресса США Калифорнию, как "самого левацкого кандидата" в истории страны.

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Её связали с фразой из предсмертной записки канадского политика.

Напомним, ранее 77-летний Байден согласился стать кандидатом в президенты США от демократов. Его главным оппонентом станет действующий американский лидер Дональд Трамп. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

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