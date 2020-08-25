Протестующие против расизма в Висконсине устроили 34 пожара

Peacefulness intensifies. Leftist rioters set fire to furniture store in Kenosha. pic.twitter.com/IL16bkP2YL— Rita Panahi (@RitaPanahi) August 25, 2020
В американском городе Кенош, штат Висконсин, где не утихают массовые беспорядки против расизма, в результате поджогов было полностью сожжено здание департамента штата по делам исправительных учреждений, сильно повреждены или уничтожены 30 магазинов и несколько жилых домов. Об этом сообщает Kenosha News.
США снова в расистском огне. Самые страшные кадры с протестов в американском КеношеПолиция выстрелила в спину афроамериканцу при задержании. Местные жители устроили протесты. Жгут автомобили и грабят магазины.
— Несколько полицейских рапортов показали, что кто-то поджёг библиотеку Симмонса на пересечении 59-й улицы и Седьмой авеню, были задержаны как минимум двое подозреваемых, — указывается в сообщении.
Как заявил представитель городской полиции Джереми Девитт, в ходе беспорядков было также арестовано несколько человек по обвинению в грабежах и один — в связи с хранением оружия.
В Луизиане начались беспорядки после убийства темнокожего мужчины полицейскими — видеоПолиции пришлось применять слезоточивый газ, чтобы разогнать активистов движения Black Lives Matter.
Тем временем в дополнение к комендантскому часу, который ввели городские власти, правительство штата объявило чрезвычайное положение, что должно оказать дополнительную поддержку экстренным службам. При этом губернатор региона Тони Эверс подчеркнул, что на реализации права на "мирные протесты" это никак не отразится.
Напомним, беспорядки в городе Кенош, штат Висконсин, начались после того, как прибывшие на вызов полицейские сделали несколько выстрелов в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, который разнимал уличный конфликт, но подоспевшие стражи порядки приняли его за зачинщика. Инцидент вызвал масштабные беспорядки в городе после того, как видео с расстрелом безоружного мужчины было опубликовано в Сети.