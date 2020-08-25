Протестующие против расизма в Висконсине устроили 34 пожара

Peacefulness intensifies. Leftist rioters set fire to furniture store in Kenosha. pic.twitter.com/IL16bkP2YL — Rita Panahi (@RitaPanahi) August 25, 2020

В американском городе Кенош, штат Висконсин, где не утихают массовые беспорядки против расизма, в результате поджогов было полностью сожжено здание департамента штата по делам исправительных учреждений, сильно повреждены или уничтожены 30 магазинов и несколько жилых домов. Об этом сообщает Kenosha News.

— Несколько полицейских рапортов показали, что кто-то поджёг библиотеку Симмонса на пересечении 59-й улицы и Седьмой авеню, были задержаны как минимум двое подозреваемых, — указывается в сообщении.

Как заявил представитель городской полиции Джереми Девитт, в ходе беспорядков было также арестовано несколько человек по обвинению в грабежах и один — в связи с хранением оружия.

Тем временем в дополнение к комендантскому часу, который ввели городские власти, правительство штата объявило чрезвычайное положение, что должно оказать дополнительную поддержку экстренным службам. При этом губернатор региона Тони Эверс подчеркнул, что на реализации права на "мирные протесты" это никак не отразится.