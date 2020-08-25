В США задержали гражданина России Егора Крючкова

Полиция Лос-Анджелеса задержала гражданина России Егора Крючкова, которого обвиняют в организации сговора с целью совершения киберпреступления. Данное заявление опубликовано на сайте Министерства юстиции США.

Уточняется, что 27-летний россиянин вместе с предполагаемыми сообщниками в период с 15 июля по 22 августа этого года пытался подкупить сотрудника неназванной американской компании.

Как сообщается, с помощью этого сотрудника Крючков якобы планировал загрузить вредоносное ПО в компьютерную систему данной компании, которое, предположительно, позволило бы ему и его сообщникам получить к ней беспрепятственный доступ.

Как заявляют власти Штатов, задержанный гражданин РФ якобы хотел скачать базу данных этой компании с целью последующего шантажа.