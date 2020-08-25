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В США задержали гражданина России Егора Крючкова

Уточняется, что он вместе с предполагаемыми сообщниками якобы пытался совершить кибератаку на одну из компаний страны.

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Фото © Pixabay

Полиция Лос-Анджелеса задержала гражданина России Егора Крючкова, которого обвиняют в организации сговора с целью совершения киберпреступления. Данное заявление опубликовано на сайте Министерства юстиции США.

Уточняется, что 27-летний россиянин вместе с предполагаемыми сообщниками в период с 15 июля по 22 августа этого года пытался подкупить сотрудника неназванной американской компании.

Как сообщается, с помощью этого сотрудника Крючков якобы планировал загрузить вредоносное ПО в компьютерную систему данной компании, которое, предположительно, позволило бы ему и его сообщникам получить к ней беспрепятственный доступ.

В США россиянин Сергей Медведев признал свою вину в деле с ущербом более чем на $568 миллионов

Американские власти считают его одним из главных в группировке Infraud Organization.

Как заявляют власти Штатов, задержанный гражданин РФ якобы хотел скачать базу данных этой компании с целью последующего шантажа.

Посольство России в США пока данную информацию не прокомментировало.

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