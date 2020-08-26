"Страшнее коронавируса". Онищенко рассказал, чего нужно бояться в новом учебном году

Он отмечает, что дети переносят CoViD-19 нейтрально.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко убеждён, что главная опасность начала нового учебного года таится не в коронавирусе, а в сезонных вспышках гриппа. Об этом он рассказал в интервью порталу Ura.ru.

— Эпидситуация [с CoViD-19] позволяет даже в самых интенсивных очагах начать учебный год 1 сентября. Мы видим, что дети относительно нейтрально переносят коронавирус. Мы больше опасаемся подъёма заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма, — сказал он.

По словам Онищенко, с приходом похолодания они "с высокой степенью вероятности" начнут циркулировать. Он отмечает, что уже поставлена задача для профильных ведомств вакцинировать 70% населения, в первую очередь учащихся, педагогов и старшее поколение.

При этом депутат напомнил, что исходящая от коронавируса угроза также сохраняется, но возвращать жизнь в привычное русло нужно. Он призывает "дать мощный импульс", чтобы дойти до начала нового учебного года.