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"Страшнее коронавируса". Онищенко рассказал, чего нужно бояться в новом учебном году

Он отмечает, что дети переносят CoViD-19 нейтрально.

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко убеждён, что главная опасность начала нового учебного года таится не в коронавирусе, а в сезонных вспышках гриппа. Об этом он рассказал в интервью порталу Ura.ru.

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Заболевание передаётся людям преимущественно от клещей.

Эпидситуация [с CoViD-19] позволяет даже в самых интенсивных очагах начать учебный год 1 сентября. Мы видим, что дети относительно нейтрально переносят коронавирус. Мы больше опасаемся подъёма заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма, — сказал он.

По словам Онищенко, с приходом похолодания они "с высокой степенью вероятности" начнут циркулировать. Он отмечает, что уже поставлена задача для профильных ведомств вакцинировать 70% населения, в первую очередь учащихся, педагогов и старшее поколение.

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Ранее центр Гамалеи получил разрешение на пострегистрационные испытания вакцины от COViD-19.

При этом депутат напомнил, что исходящая от коронавируса угроза также сохраняется, но возвращать жизнь в привычное русло нужно. Он призывает "дать мощный импульс", чтобы дойти до начала нового учебного года.

Ранее Лайф сообщал, что Онищенко заявил о риске заражения коронавирусом и гриппом одновременно.

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