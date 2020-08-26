Двое детей и двое взрослых насмерть отравились угарным газом в Воронежской области

Следователи проводят проверку по факту гибели семьи из четырёх человек в Острогожском районе Воронежской области. Об этом проинформировало региональное управление СКР.
— Возбуждено уголовное дело... по факту обнаружения 26 августа в жилом доме села Гнилое Острогожского района Воронежской области тел двух супругов (34 и 28 лет) и их двух малолетних детей, которые, по предварительным данным, отравились угарным газом, — отмечается в сообщении.
Спасатель рассказал Лайфу об эвакуации людей из пятиэтажки в Москве, где произошёл пожар — видеоО помощи жильцы кричали из окон.
Причины трагедии устанавливаются. На месте работают криминалисты.
Ранее в Ярославле произошёл взрыв в жилом доме, в результате которого обвалилось несколько этажей. Было повреждено 12 квартир, из них шесть полностью разрушились. Первоначально сообщалось о двух погибших женщинах, позже под завалами обнаружили тело восьмилетнего ребёнка.