Минобороны отчиталось о полном искоренении дедовщины в Российской армии

В Вооружённых силах России удалось полностью искоренить казарменное хулиганство и дедовщину. Об этом заявил заместитель министра обороны Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума "Армия-2020". По его словам, навести порядок удалось благодаря работе военной полиции, военно-политического управления и командиров частей.
Шойгу рассказал, какие новинки впечатлили его на форуме "Армия-2020"Министр подчеркнул, что в этом году Россия совершила прорыв в беспилотной авиации и робототехнике.
— Особое внимание генерал-полковник обратил на правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в Вооружённых силах, результатом которого стало значительное снижение количества воинских преступлений, полностью искоренено такое понятие, как "дедовщина" и "казарменное хулиганство", — приводит сообщение пресс-службы форума РИА "Новости".
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Представитель ведомства подчеркнул, что неуставные взаимоотношения в частях оказывали негативное влияние на качество призыва и желание россиян проходить срочную службу в рядах Вооружённых сил.
Напомним, что весенний призыв в 2020 году стартовал немного позже запланированных сроков. Из-за пандемии коронавируса он начался 12 мая, а закончился 16 июля. На военную службу было направлено 135 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что за время весеннего призыва пытались пополнить ряды Вооружённых сил России около полутора тысяч призывников, которые болели ОРВИ. В Минобороны подчеркнули, что благодаря принятым мерам "проникновения коронавирусной инфекции" в войска удалось избежать.