Минобороны отчиталось о полном искоренении дедовщины в Российской армии

В Вооружённых силах России удалось полностью искоренить казарменное хулиганство и дедовщину. Об этом заявил заместитель министра обороны Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума "Армия-2020". По его словам, навести порядок удалось благодаря работе военной полиции, военно-политического управления и командиров частей.

— Особое внимание генерал-полковник обратил на правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в Вооружённых силах, результатом которого стало значительное снижение количества воинских преступлений, полностью искоренено такое понятие, как "дедовщина" и "казарменное хулиганство", — приводит сообщение пресс-службы форума РИА "Новости".

Представитель ведомства подчеркнул, что неуставные взаимоотношения в частях оказывали негативное влияние на качество призыва и желание россиян проходить срочную службу в рядах Вооружённых сил.

Напомним, что весенний призыв в 2020 году стартовал немного позже запланированных сроков. Из-за пандемии коронавируса он начался 12 мая, а закончился 16 июля. На военную службу было направлено 135 тысяч человек.