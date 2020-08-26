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"Свобода — это ценность". Глава французского МВД разрешил женщинам загорать топлес

Ранее двух местных жительниц полиция попросила прикрыться, когда они загорали "без верха".

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Фото © Pixabay

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил, что не видит ничего плохого в том, чтобы девушки могли загорать топлес.

Так он отреагировал на недавний инцидент с жандармами, которые в Сент-Мари-де-ла-Мер попросили прикрыться женщин, загоравших без купальников.

Нет оснований для претензий к этим двум женщинам по поводу внешнего вида на пляже. Свобода — это ценность. И это нормально, что руководство признаёт ошибки, — написал он на своей странице в Twitter.

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Красотой Софьи участники похвалились в официальном аккаунте группы в "Инстаграме".

Ранее в Хельсинки провели "Топлес флешмоб" на одном из центральных пляжей. Впервые такая акция прошла в 2019 году в знак протеста после удаления женщины с одного из пляжей, когда она загорала "без верха".

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