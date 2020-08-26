"Свобода — это ценность". Глава французского МВД разрешил женщинам загорать топлес

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил, что не видит ничего плохого в том, чтобы девушки могли загорать топлес.
Так он отреагировал на недавний инцидент с жандармами, которые в Сент-Мари-де-ла-Мер попросили прикрыться женщин, загоравших без купальников.
— Нет оснований для претензий к этим двум женщинам по поводу внешнего вида на пляже. Свобода — это ценность. И это нормально, что руководство признаёт ошибки, — написал он на своей странице в Twitter.
Вокалистка Little Big снялась топлес для мужского журнала, и оторвать взгляд от этого фото невозможноКрасотой Софьи участники похвалились в официальном аккаунте группы в "Инстаграме".
Ранее в Хельсинки провели "Топлес флешмоб" на одном из центральных пляжей. Впервые такая акция прошла в 2019 году в знак протеста после удаления женщины с одного из пляжей, когда она загорала "без верха".