"Свобода — это ценность". Глава французского МВД разрешил женщинам загорать топлес

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил, что не видит ничего плохого в том, чтобы девушки могли загорать топлес.

Так он отреагировал на недавний инцидент с жандармами, которые в Сент-Мари-де-ла-Мер попросили прикрыться женщин, загоравших без купальников.

— Нет оснований для претензий к этим двум женщинам по поводу внешнего вида на пляже. Свобода — это ценность. И это нормально, что руководство признаёт ошибки, — написал он на своей странице в Twitter.