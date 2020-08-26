Житель села на Ставрополье публично казнил свою собаку

Уголовное дело по факту жестокого обращения с животным расследуется в Кировском городском округе Ставропольского края. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Местному участковому поступило сообщение о том, что в селе Горнозаводское неизвестный жестоко обращается с собакой. Полицейский немедленно отправился на место происшествия.

Фото © МВД РФ 1 / 3

Как пояснили очевидцы, мужчина привязал к своему автомобилю цепью беспородную собаку. Потом он таскал пса за машиной по улицам села, после чего выбросил его. За этим бесчеловечным поступком наблюдали взрослые и дети. Собака погибла.

Живодёра нашли достаточно быстро. Им оказался 47-летний местный житель. Он рассказал, что эта собака подушила его домашнюю птицу и он решил так наказать животное.