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Дегтярёв придумал, где найти дополнительные ресурсы в бюджете Хабаровского края

В помощь он пригласил независимых аудиторов.

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Фото © Instagram / degtyarev_info

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решали, где найти дополнительные ресурсы в нашем бюджете. ⠀ Министры говорят, что денег нет. А вот по оценкам независимых аудиторов, которых я пригласил, в краевой казне мы дополнительно можем высвободить не менее 7-9 млрд, причём не снижая расходы на социальную сферу. ⠀ Сокращение затрат на госаппарат, прозрачные закупки топлива для районов, грамотный подход к раздаче госгаранитий - вот наши резервы. Будем наводить порядок! ⠀ #михаилдегтярев #хабаровскийкрай

Публикация от Михаил Дегтярёв (@degtyarev_info)

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв на заседании комиссии по стратегическому развитию рассказал, где найти дополнительные ресурсы в бюджете региона.

По оценкам независимых аудиторов, которых я пригласил, в краевой казне мы дополнительно можем высвободить не менее 7–9 млрд, причём не снижая расходы на социальную сферу, — сказал он на видео в Instagram.

Он добавил, что резервы края — это сокращение затрат на госаппарат, прозрачные закупки топлива для районов, грамотный подход к раздаче государственных гарантий.

"Все Дегтярёвы будут в Хабаровске". Врио главы края заявил, что возьмёт ипотеку для покупки квартиры — видео

Ранее Дегтярёв признавался, что жильё нужно большое — у него четверо сыновей.

Ранее Дегтярёв призвал "объединиться" представителей политических партий для совместной работы. Те в свою очередь выразили готовность выстраивать конструктивный диалог и предложили ряд инициатив.

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