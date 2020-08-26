Дегтярёв придумал, где найти дополнительные ресурсы в бюджете Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв на заседании комиссии по стратегическому развитию рассказал, где найти дополнительные ресурсы в бюджете региона.

— По оценкам независимых аудиторов, которых я пригласил, в краевой казне мы дополнительно можем высвободить не менее 7–9 млрд, причём не снижая расходы на социальную сферу, — сказал он на видео в Instagram.

Он добавил, что резервы края — это сокращение затрат на госаппарат, прозрачные закупки топлива для районов, грамотный подход к раздаче государственных гарантий.