"Все Дегтярёвы будут в Хабаровске". Врио главы края заявил, что возьмёт ипотеку для покупки квартиры — видео

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил, что намерен оформить ипотеку для покупки квартиры в региональном центре, куда также переезжает его семья.
Врио главы края признался, что в Хабаровске ему нравится. Свою работу Дегтярёв назвал очень интересной, ответственной и творческой.
— Мы уже с женой сейчас подыскали квартиру, будем в ипотеку покупать. Решение принято, семья переезжает полностью. Все Дегтярёвы будут в Хабаровске, — заявил врио губернатора в эфире телеканала "Россия 24".
Дегтярёв предложил завлекать туристов на Дальний Восток налоговым вычетомВрио губернатора назвал возможную максимальную сумму возврата на одного человека — 26 тысяч рублей.
Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярёва 20 июля. Супруга и два сына врио губернатора прибыли в Хабаровск несколько дней назад.