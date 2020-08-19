"Все Дегтярёвы будут в Хабаровске". Врио главы края заявил, что возьмёт ипотеку для покупки квартиры — видео

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил, что намерен оформить ипотеку для покупки квартиры в региональном центре, куда также переезжает его семья.

Врио главы края признался, что в Хабаровске ему нравится. Свою работу Дегтярёв назвал очень интересной, ответственной и творческой.

— Мы уже с женой сейчас подыскали квартиру, будем в ипотеку покупать. Решение принято, семья переезжает полностью. Все Дегтярёвы будут в Хабаровске, — заявил врио губернатора в эфире телеканала "Россия 24".