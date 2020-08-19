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"Все Дегтярёвы будут в Хабаровске". Врио главы края заявил, что возьмёт ипотеку для покупки квартиры — видео

Ранее Дегтярёв признавался, что жильё нужно большое — у него четверо сыновей.

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Видео © "Россия 24"

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил, что намерен оформить ипотеку для покупки квартиры в региональном центре, куда также переезжает его семья.

Врио главы края признался, что в Хабаровске ему нравится. Свою работу Дегтярёв назвал очень интересной, ответственной и творческой.

Мы уже с женой сейчас подыскали квартиру, будем в ипотеку покупать. Решение принято, семья переезжает полностью. Все Дегтярёвы будут в Хабаровске, — заявил врио губернатора в эфире телеканала "Россия 24".

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Врио губернатора назвал возможную максимальную сумму возврата на одного человека — 26 тысяч рублей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярёва 20 июля. Супруга и два сына врио губернатора прибыли в Хабаровск несколько дней назад.

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