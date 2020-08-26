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WhatsApp решит проблему бюджетных смартфонов, из-за которой вы мучаетесь

С новой функцией вы будете знать, сколько места в памяти занимают данные мессенджера.

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Фото © Shutterstock

В WhatsApp появятся инструменты для работы с архивными файлами. Функция уже тестируется в бета-версии мессенджера. Об этом сообщает WABetaInfo.

Самый неудобный мессенджер. Минусы WhatsApp, о которых не сказало "Роскачество"

"Роскачество" назвало мессенджер лучшим по совокупности критериев. При этом он доставляет массу проблем во время пользования. Разбираемся — каких.

Пользователи узнают, сколько места на накопителе занимают данные из переписок. Мессенджер покажет размер пересланных сообщений и чатов.

Таким образом, вы сможете контролировать распределение данных в памяти. Удобно для бюджетных смартфонов с 16 Гб хранилища. Дата появления нововведений в стабильной версии WhatsApp неизвестна.

Разработчики WhatsApp также тестируют поиск сообщений по дате. Пользователь найдёт сообщение по его дате отправки или получения с помощью значка календаря в режиме поиска.

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