WhatsApp решит проблему бюджетных смартфонов, из-за которой вы мучаетесь

В WhatsApp появятся инструменты для работы с архивными файлами. Функция уже тестируется в бета-версии мессенджера. Об этом сообщает WABetaInfo.
Самый неудобный мессенджер. Минусы WhatsApp, о которых не сказало "Роскачество""Роскачество" назвало мессенджер лучшим по совокупности критериев. При этом он доставляет массу проблем во время пользования. Разбираемся — каких.
Пользователи узнают, сколько места на накопителе занимают данные из переписок. Мессенджер покажет размер пересланных сообщений и чатов.
Таким образом, вы сможете контролировать распределение данных в памяти. Удобно для бюджетных смартфонов с 16 Гб хранилища. Дата появления нововведений в стабильной версии WhatsApp неизвестна.
Разработчики WhatsApp также тестируют поиск сообщений по дате. Пользователь найдёт сообщение по его дате отправки или получения с помощью значка календаря в режиме поиска.