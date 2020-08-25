Столица в тренде. Как Москва стала "электробусной столицей" Европы

Москва полностью отказалась от всех, кроме одного, троллейбусных маршрутов. На смену устаревшему транспорту пришёл, а точнее приехал, электробус. Рассказываем, чем хороши общедоступные родственники Tesla, какие планы имеет на них Мосгортранс и как экологичный вид транспорта развивается в других странах.

Во вторник, 25 августа, в Москве состоялась презентация 450-го электробуса. В рамках мероприятия организаторы не только показали новую машину, но и объявили о реструктуризации наземного общественного транспорта в столице вообще. Рассказываем о самом главном.

Что касается 450-го электробуса. Машина является одним из первых представителей третьей итерации электрического общественного транспорта, выпускаемого КамАЗом. Главный конструктор пассажирского транспорта КамАЗа Эдуард Данилов отметил, что от предыдущих моделей новинка отличается более комфортабельным салоном и усовершенствованной мультимедийной системой.

Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин

Также было отмечено, что запаса хода у свежих моделей хватает для беспрерывного преодоления даже самого длинного автобусного маршрута столицы. Что, впрочем, и для предыдущих итераций не было проблемой ввиду большой сети зарядных станций.

К слову, о них. Директор государственного унитарного предприятия (ГУП) "Мосгортранс" Леонид Антонов рассказал, что на сегодняшний день по маршрутам электробусов уже работает 100 "электрозаправок". До конца 2020 г. их число увеличится до 160 штук. В 2021 году заработает ещё 100 станций. Этого, по словам Антонова, хватит для бесперебойного обеспечения электричеством всего запланированного объёма автопарка.

Директор ГУП "Мосгортранс" Леонид Павлович Антонов. Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин

А планы, надо отметить, у Мосгортранса грандиозные. Сегодня по улицам столицы уже разъезжает 450 электробусов. До конца года их количество вырастет до 600. В 2021 г. автопарк увеличится вдвое. К 2024 г. электробусов должно быть уже 2600 единиц. Тенденция, по словам представителя Мосгортранса, такая, что примерно треть наземного транспорта столицы заменится электробусом.

Первыми с московских улиц исчезнут устаревшие усачи-троллейбусы. В конце концов, экологичный транспорт вытеснит и классические дизельные автобусы.

Чем электробусы лучше троллейбусов и автобусов?

На презентации 450-го электробуса присутствовала также и директор музея "Московский транспорт" Оксана Бондаренко. "Общественный транспорт является драйвером образа жизни", — отметила она в своем выступлении. В контексте внедрения электротранспорта это даёт надежду на то, что москвичи станут уделять больше внимания вопросам экологии. Ведь экологичность — главное полезное свойство нового транспорта.

Директор музея "Московский транспорт" Бондаренко Оксана Александровна. Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин

Какие ещё преимущества есть у электробусов? Сайт мэрии Москвы акцентирует внимание на следующих качествах. Во-первых, новый транспорт на 30% тише автобуса. Что совсем не бессмысленно, ведь уровень шумового загрязнения в Москве достаточно высокий. Во-вторых, каждый электробус оборудован полноценной системой климат-контроля. В-третьих, салон адаптирован под нужды современного пассажира. В нём есть и бесплатный Wi-Fi, ставший для москвичей обыденностью, и USB-разъёмы для зарядки гаджетов. В-четвёртых, электробус лучше приспособлен для маломобильных пассажиров. В нём предусмотрены специальные места и низкопольный вход.

А что в итоге с троллейбусами?

Троллейбусам в этой истории досталась роль экспонатов в музее "Московского транспорта". Почти все маршруты в Москве упразднены. В понедельник, 24 августа, свои последние рейсы завершили троллейбусы М4, 28, 59, 60, 64 и 72.

Формулировку "почти все" мы использовали потому, что один марщрут Мосгортранс всё же оставил. В сентябре начнётся обкатка ретротроллейбуса по маршруту Новорязанская улица — Комсомольская площадь. Как выразился Леонид Антонов, маршрут оставили "в знак уважения".

А уважения московские троллейбусы действительно заслуживают. Ведь они начали курсировать без малого 100 лет назад, в 1933 г. Сеть электротранспорта быстро расширилась и стала одним из символов главного города России. Вплоть до 2019 г. Москва оставалась так называемой троллейбусной столицей мира — в городе действовало около 100 маршрутов. Больше, чем где бы то ни было.

— 25 августа в столице началась новая эпоха электротранспорта — по троллейбусным маршрутам поехали электробусы. Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем: это шаг вперёд, — сказал руководитель Мосгортранса Леонид Антонов.

Электробусы — международный тренд

Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин

Впрочем, не стоит грустить об утрате статуса "троллейбусной столицы мира". Если планы Мосгортранса сбудутся, Москва сможет претендовать на звание "электробусной столицы мира". Пока же главный город России является лидером по электрификации общественного транспорта среди европейских мегаполисов.

К слову, о Европе. В Старом Свете отказ от дизельного общественного транспорта является главным трендом последних лет. В 2018 г. рынок электробусов по отношению к 2017 г. там вырос на 48%. А уже в 2019 г. объём отрасли по отношению к 2018 г. увеличился в три раза.

Всего же в Европе на сегодняшний день зарегистрировано около 4000 единиц общественного транспорта с электродвигателями. Важно отметить, что в это число входят не только электробусы, но и гибриды, и так называемые троллейбусы с увеличенным запасом хода. Ожидается, что к 2020 г. на долю электробусов в Европе придётся около 20% от общего числа продаж общественного наземного транспорта.

Быстро этот сегмент рынка развивается и в Индии. Эта страна в принципе закупает много автобусов: только в 2017 г. было куплено 70 000 единиц. Аналитики предполагают , что к 2025 г. на Индию будет приходиться около 10% от общемирового спроса на электробусы.