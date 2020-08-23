Тайные склады комиссионок. Куда сдать ненужные вещи и сколько на этом можно заработать

Комиссионная торговля известна ещё со времён Советского Союза. Тогда позволить себе покупку в подобном магазине мог не каждый. Были времена, когда в комиссионках продавались вещи хоть и подержанные, но дефицитные или действительно ценные. Например, заграничные. Страна Советов не выдержала испытание временем, но комиссионная торговля продолжает прочно держать свои позиции. Правда, её уже нельзя назвать прежней.

Из-за пандемии коронавируса в этом году многие россияне потеряли часть дохода. Неудивительно, что именно сейчас интерес к комиссионкам снова стал расти. Сейчас в них можно найти и технику, и одежду, и посуду, и многое другое по ценам значительно ниже рыночных.

В чём "секрет" комиссионок и как удачно продать ненужное

В первую очередь нужно разобраться, чем комиссионка отличается от секонд-хенда. Руководитель FMCG-практики коммуникационного агентства PR Partner Мария Погораева объяснила, что комиссионка — это магазин, в который любой желающий отдаёт вещь и получает вознаграждение за неё после продажи. К тому же здесь продают не только одежду и обувь, но и самые разнообразные товары. Найти тут можно всё что угодно — и костюмы времён молодости бабушки, и порванные джинсы из 2000-х, и вполне современное платье с ASOS. В секондах продают именно одежду и обувь. Причём современную. Причём в таких магазинах вещи обычно не принимают на продажу. Одежда сюда обычно оптом приезжает из Европы. Здесь тоже можно найти оригинальные вещи, но это будет уже не откровенный винтаж, а одежда вроде тренча Burberry. Иными словами, популярные модели из прошлогодних европейских коллекций.

По словам Марии Погораевой, в комиссионке сейчас тоже можно найти уникальные вещи, но это зависит от того, куда идти. Есть магазины, которые принимают в оборот только брендовую одежду — но и цена там соответствующая. Например, свитер MaxMara можно приобрести за три-четыре тысячи рублей, когда аналогичный новый меньше чем за 15–20 тыс. не найти.

— Магазины делятся на категории. Наряду с традиционными комиссионными магазинами активно развиваются комиссионки люксовых вещей. На таком ассортименте можно больше заработать. Там выше средний чек и шансы найти что-то действительно ценное и уникальное. Плюс высокий средний чек позволяет больше вкладываться в продвижение и привлечение клиентов, — рассказала сооснователь сервиса аренды вещей Next2U Екатерина Крайванова.

По её словам, ряд комиссионных магазинов класса люкс на фоне развития sharing economy (англ "совместное потребление") добавил услугу аренды. Это позволяет не только диверсифицировать бизнес, но и привлечь сторонников разумного потребления. Последние не только берут нужные вещи на один раз напрокат, но и сдают их сами. Например, в те же самые комиссионные магазины, получая совсем небольшой процент с каждой аренды (20–30% от суммы сделки).

Соответственно, если у вас есть по-настоящему ценные вещи в хорошем состоянии, то их надо нести в "люксовую" комиссионку. Тогда можно заработать раз в десять больше, чем в обычной.

Правила заработка

Специалисты напоминают, что в комиссионный магазин вещи принимаются не все, а цену устанавливает товаровед. Чем лучше выглядит товар, тем проще его продать и больше на нём заработать. Поэтому нужно потратить время, чтобы привести вещь в достойный вид перед тем, как отправиться в комиссионку.

— Потрёпанный сарафан Zara никому не интересен, а вот уникальная коллаборация Balmain и H&M пятилетней давности до сих пор пользуется популярностью, — уточнила Екатерина Крайванова. — Также можно заработать на сдаче утилитарных товаров разных категорий, это не обязательно должна быть одежда. Например, пользуются популярностью туристические палатки и рюкзаки, детские коляски и автокресла. Даже дрель и моющий пылесос могут стать источником дополнительного дохода.

Личный опыт

Лайф решил проверить, так ли просто продать свои вещи. Автор отправилась в ближайший комиссионный магазин. Для эксперимента решено было пожертвовать свитером, который стал мал.

В тихом дворике жилого дома сосредоточие комиссионной торговли долго искать не пришлось. На расстоянии пары шагов из открытой двери магазина в нос ударило особым едким запахом того, чем обрабатывают бэушные вещи в магазинах. Внутри примерно на десяти квадратных метрах расположился настоящий музей советского быта. Каждый сантиметр был задействован. На стенах висели большие часы с кукушкой. Оттуда же посетителей встречали многочисленные портреты вождей. Там же на полках стояли вперемешку фарфоровые статуэтки, вазы, а в углу притулился пластмассовый малыш с огромной пустышкой во рту.

Стеклянные стеллажи ломились, как буфеты в зажиточных советских квартирах. Здесь красовались всевозможные чайные сервизы, которые десятилетиями хранились и почти не использовались в каждой семье. Прочно занимал своё место хрусталь. На отдельной полке легкомысленно мешались тонкие стеклянные рюмки. Вдоль одной стены на кронштейне висел ряд одежды. Перебирая её, можно было точно описать портрет поставщиков товара и его же покупателей. На вешалках теснились ношенные женские пиджаки, кофты, а в углу, как поленница дров, лежали старомодные мужские ботинки с вытянутыми носами.

Среди этого антуража хозяйку магазина разглядеть было нелегко. Ею оказалась бойкая дама лет 60. Под её оценивающим взглядом я рассказала, что принесла продать свитер. Хозяйка уточнила, что здесь принимают вещи только советской эпохи, но всё же согласилась посмотреть мой товар.

— Я сама цену ставлю. За 50 лет торговли уж точно знаю, во сколько оценить и смогу ли продать. — Женщина разглядывала свитер и присматривалась ко мне. Под её цепким взглядом моя простая рубашка и потёртые джинсы обесценивались и ветшали. Вот уж действительно по одёжке встречают не только в гостях, но и в комиссионном магазине. — Ещё что-то есть? Неси. Футболки всякие можешь. Много не неси. Маленькое всё уж очень.