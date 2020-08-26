Роспатент назвал самые необычные отечественные изобретения в 2020 году

Глава Роспатента Григорий Ивлиев в интервью РИА "Новости" рассказал о самых необычных отечественных изобретениях в этом году.
В частности, он выделил разработку учёных из Новосибирского государственного университета, которые создали технологию оценки психоэмоционального состояния человека по анализу голосового сигнала.
— Мне и моим коллегам разработка понравилась, ведь мы по тону сможем определить психоэмоциональное состояние человека — тревогу, депрессию, — отметил Ивлиев.
Маск рассказал подробности создания мозгового чипа для прямой связи человека с компьютеромПо словам бизнесмена, данное изобретение даст людям возможность слышать звуки за пределами привычных частот.
Он также добавил, что Сеченовский университет запатентовал систему обнаружения рака молочной железы при помощи искусственного интеллекта. По его словам, это позволит специалистам обнаруживать онкозаболевание на ранних стадиях.
Также глава Роспатента сообщил об интересной разработке Сбербанка, где придумали голосовых помощников, воспроизводящих звуки по мимике. Ивлиев выделил и команду разработчиков ABBYY, создавшую программу для повышения качества и скорости обработки цифровых документов.