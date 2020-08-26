Роспатент назвал самые необычные отечественные изобретения в 2020 году

Глава Роспатента Григорий Ивлиев в интервью РИА "Новости" рассказал о самых необычных отечественных изобретениях в этом году.

В частности, он выделил разработку учёных из Новосибирского государственного университета, которые создали технологию оценки психоэмоционального состояния человека по анализу голосового сигнала.

— Мне и моим коллегам разработка понравилась, ведь мы по тону сможем определить психоэмоциональное состояние человека — тревогу, депрессию, — отметил Ивлиев.

Он также добавил, что Сеченовский университет запатентовал систему обнаружения рака молочной железы при помощи искусственного интеллекта. По его словам, это позволит специалистам обнаруживать онкозаболевание на ранних стадиях.