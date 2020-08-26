Эксперт рассказала, как пользователи смартфонов могут узнать об атаках на их телефон

Главным признаком того, что ваш смартфон был атакован, является наличие отклонений от привычной работы электронного устройства. Старший консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Елена Агеева в беседе с агентством "Прайм" поведала, что пользователи должны быть насторожены, если гаджет начал самостоятельно включаться и выключаться или на нём появились новые приложения.

— Также признаком атаки является наличие исходящих или входящих звонков и СМС, в которых не участвовал пользователь. Подозрения должны вызвать и проблемы со связью во время разговора: долгое соединение с абонентом, помехи и шумы, — подчеркнула Агеева.

Она также добавила, что об атаке на телефон могут свидетельствовать быстрый расход зарядки, нагревание устройства в те моменты, когда оно не используется, и увеличение объёма используемого интернет-трафика без видимых на то причин.

— При появлении совокупности нескольких признаков из перечисленных выше необходимо просмотреть список установленных приложений и удалить неиспользуемые или подозрительные, отключить переадресацию звонков и СМС, — посоветовала Агеева.