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Эксперт рассказала, как пользователи смартфонов могут узнать об атаках на их телефон

Кроме того, она посоветовала не подключаться к общественным Wi-Fi-сетям и проверять устройство на наличие вирусных приложений.

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Фото © Pixabay

Главным признаком того, что ваш смартфон был атакован, является наличие отклонений от привычной работы электронного устройства. Старший консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Елена Агеева в беседе с агентством "Прайм" поведала, что пользователи должны быть насторожены, если гаджет начал самостоятельно включаться и выключаться или на нём появились новые приложения.

Также признаком атаки является наличие исходящих или входящих звонков и СМС, в которых не участвовал пользователь. Подозрения должны вызвать и проблемы со связью во время разговора: долгое соединение с абонентом, помехи и шумы, — подчеркнула Агеева.

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При их изменении может пострадать качество работы гаджета.

Она также добавила, что об атаке на телефон могут свидетельствовать быстрый расход зарядки, нагревание устройства в те моменты, когда оно не используется, и увеличение объёма используемого интернет-трафика без видимых на то причин.

При появлении совокупности нескольких признаков из перечисленных выше необходимо просмотреть список установленных приложений и удалить неиспользуемые или подозрительные, отключить переадресацию звонков и СМС, — посоветовала Агеева.

Кроме того, эксперт порекомендовала не подключаться к общественным Wi-Fi-сетям, проверять телефон на наличие вирусных приложений, а также не устанавливать приложения из неофициальных источников и от неизвестных разработчиков.

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По предварительным данным, функция также будет доступна для умных часов и беспроводных наушников компании.

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