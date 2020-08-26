Сестра Димы Билана едва не утонула во время съёмок собственного клипа

Сестра Димы Билана Анна Белан, которая выступает под псевдонимом Otana, сообщила, что едва не утонула во время съёмок своего клипа на песню "Утопия". Об этом она рассказала изданию Sobesednik.ru.
Девушка призналась, что некоторые сцены клипа снимались под водой, поэтому ей приходилось нырять в тяжёлом платье со стразами и длинным шлейфом. В какой-то момент певица запуталась в своём наряде и не смогла выбраться на поверхность.
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— Приходилось каждый дубль с прыжка падать в воду, на глубине задерживать дыхание, а потом резко выныривать. В один из таких заплывов я запуталась в собственном платье и стала судорожно искать выход, пытаясь руками помочь себе освободиться от платья. Но под водой это сделать оказалось проблематично, — подчеркнула она.
Уточняется, что платье было настолько большим, что девушка под его тяжестью начала тонуть. Съёмочная группа не сразу поняла, что произошло. Спустя некоторое время на помощь певице пришёл ассистент режиссёра, который бросился в воду и достал её.
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— Когда меня достали из воды, я плохо понимала, что происходит. В голове всё кружилось и темнело, пока меня приводили в чувство. Настоящая утопия, так сказать. Но ничего, впереди столько всего интересного меня ждёт, — резюмировала Otana.