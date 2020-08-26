Адвокат Добровинский усомнился в версии об отсутствии Ефремова за рулём в момент ДТП

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, уверен, что версия юристов артиста об отсутствии их подзащитного за рулём машины имеет большое количество опровергающих фактов. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Москва 24".

— У меня есть целый перечень доказательств в деле, включая свидетельские показания и съёмку, и собственно признание господина Ефремова самого, — заявил Добровинский.

При этом, отвечая на ремарку ведущего о том, что актёр в присутствии конкретно за рулём автомобиля не признавался, адвокат указал на тот факт, что Ефремов признавал свою вину в первый же день, а также спустя ещё двое суток, когда "протрезвел".

Комментируя версии о том, что за рулём джипа Ефремова действительно мог быть не он, Добровинский указывает на тот факт, что у других актёров, которые удивительно быстро оказались на месте ДТП, были на то причины. По его словам, они ехали в "Современник", чтобы устраивать "революцию" против нового худрука, который пришёл после смерти художественного руководителя Галины Волчек.