Посольство РФ в США окажет помощь обвиняемому в киберпреступлениях россиянину Крючкову

Посольство России в США информировано о ситуации с Егором Крючковым, которого ранее задержали в Лос-Анджелесе по обвинению в сговоре для совершения киберпреступлений. Связь с ним для оказания помощи будет установлена в ближайшее время. Об этом рассказали в дипмиссии ТАСС.

— В ближайшее время свяжемся с россиянином для выяснения существа проблемы. Окажем ему необходимое консульско-правовое содействие, – приводит агентство текст сообщения.