Посольство РФ в США окажет помощь обвиняемому в киберпреступлениях россиянину Крючкову

Посольство России в США информировано о ситуации с Егором Крючковым, которого ранее задержали в Лос-Анджелесе по обвинению в сговоре для совершения киберпреступлений. Связь с ним для оказания помощи будет установлена в ближайшее время. Об этом рассказали в дипмиссии ТАСС.
Парагвайский суд освободил задержанного за поддельные документы РоналдиньоТеперь бывший футболист и его брат смогут вернуться в Бразилию.
— В ближайшее время свяжемся с россиянином для выяснения существа проблемы. Окажем ему необходимое консульско-правовое содействие, – приводит агентство текст сообщения.
Ранее Лайф сообщал, что в США задержали гражданина России Егора Крючкова, которого обвиняют в преступном сговоре. Он якобы предложил сотруднику американской компании 1 миллион долларов в обмен на загрузку вредоносного ПО в служебный компьютер. По данным властей, россиянин пытался скрыться, но был задержан, в стране он находился по туристической визе.