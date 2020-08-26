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Посольство РФ в США окажет помощь обвиняемому в киберпреступлениях россиянину Крючкову

По данным американских властей, мужчина предлагал $1 миллион за участие в его мошеннической схеме.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Посольство России в США информировано о ситуации с Егором Крючковым, которого ранее задержали в Лос-Анджелесе по обвинению в сговоре для совершения киберпреступлений. Связь с ним для оказания помощи будет установлена в ближайшее время. Об этом рассказали в дипмиссии ТАСС.

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Теперь бывший футболист и его брат смогут вернуться в Бразилию.

В ближайшее время свяжемся с россиянином для выяснения существа проблемы. Окажем ему необходимое консульско-правовое содействие, – приводит агентство текст сообщения.

Ранее Лайф сообщал, что в США задержали гражданина России Егора Крючкова, которого обвиняют в преступном сговоре. Он якобы предложил сотруднику американской компании 1 миллион долларов в обмен на загрузку вредоносного ПО в служебный компьютер. По данным властей, россиянин пытался скрыться, но был задержан, в стране он находился по туристической визе.

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