Три региона Дальнего Востока предложили соединить новой трассой

Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области могут соединить новой единой автомобильной трассой, которая будет проходить вдоль Охотского моря. Соответствующая инициатива сейчас обсуждается в Совете Федерации, сообщают "Известия".
Россиянам могут разрешить быстрее ездить по бесплатным трассамВ Минтрансе отмечают, что есть регионы с прекрасными автомагистралями.
— Мы сейчас со специалистами этот вопрос изучаем и будем предлагать Минтрансу внести этот проект в национальную программу развития Дальнего Востока. Это позволит не только улучшить транспортную логистику между тремя регионами, но и соединит Магадан с Байкало-Амурской магистралью (БАМ). Соответственно, это удешевит поставку товаров и жизнь будет дешевле в Магадане, — заявил член Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.
Сейчас же добраться до Магаданской области можно лишь через Якутию, в которой зачастую наблюдаются не самые простые погодные условия. По предварительным данным, протяжённость дороги составит полторы тысячи километров, а на её строительство потратят 90 миллиардов рублей.
В Ленобласти открыли реконструированный участок федеральной трассы до границы с БелоруссиейЗа счёт расширения 23-километрового участка на дороге повысилась безопасность и улучшилась транспортная доступность Гатчины.
В Совфеде намерены обратиться в профильные ведомства для детальной проработки данного вопроса.