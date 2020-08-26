Три региона Дальнего Востока предложили соединить новой трассой

Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области могут соединить новой единой автомобильной трассой, которая будет проходить вдоль Охотского моря. Соответствующая инициатива сейчас обсуждается в Совете Федерации, сообщают "Известия".

— Мы сейчас со специалистами этот вопрос изучаем и будем предлагать Минтрансу внести этот проект в национальную программу развития Дальнего Востока. Это позволит не только улучшить транспортную логистику между тремя регионами, но и соединит Магадан с Байкало-Амурской магистралью (БАМ). Соответственно, это удешевит поставку товаров и жизнь будет дешевле в Магадане, — заявил член Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Сейчас же добраться до Магаданской области можно лишь через Якутию, в которой зачастую наблюдаются не самые простые погодные условия. По предварительным данным, протяжённость дороги составит полторы тысячи километров, а на её строительство потратят 90 миллиардов рублей.