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Три региона Дальнего Востока предложили соединить новой трассой

Предложение может положительно сказаться на жизни этих субъектов.

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Фото © Pixabay

Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области могут соединить новой единой автомобильной трассой, которая будет проходить вдоль Охотского моря. Соответствующая инициатива сейчас обсуждается в Совете Федерации, сообщают "Известия".

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В Минтрансе отмечают, что есть регионы с прекрасными автомагистралями.

Мы сейчас со специалистами этот вопрос изучаем и будем предлагать Минтрансу внести этот проект в национальную программу развития Дальнего Востока. Это позволит не только улучшить транспортную логистику между тремя регионами, но и соединит Магадан с Байкало-Амурской магистралью (БАМ). Соответственно, это удешевит поставку товаров и жизнь будет дешевле в Магадане, — заявил член Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Сейчас же добраться до Магаданской области можно лишь через Якутию, в которой зачастую наблюдаются не самые простые погодные условия. По предварительным данным, протяжённость дороги составит полторы тысячи километров, а на её строительство потратят 90 миллиардов рублей.

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За счёт расширения 23-километрового участка на дороге повысилась безопасность и улучшилась транспортная доступность Гатчины.

В Совфеде намерены обратиться в профильные ведомства для детальной проработки данного вопроса.

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