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Власти ещё одной страны в Европе подумывают о переходе на сокращённый рабочий день

Ожидается, что таким образом удастся также повысить доходы сотрудников.

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Премьер-министр Финляндии 34-летняя Санна Марин во время выступления перед Социал-демократической партией призвала задуматься над сокращением продолжительности рабочего дня в стране. Об этом сообщает Reuters.

Медведев предложил альтернативу четырёхдневке

Глава кабмина поделился идеей в ответ на инициативу закрепить в Трудовом кодексе понятие "Неполный рабочий день".

Нам необходимо создать чёткое видение и конкретные шаги относительно того, как Финляндия может продвинуться к сокращению рабочего времени, а финские служащие к лучшей трудовой жизни, — приводит её слова издание.

По словам премьер-министра, сокращение рабочего дня с восьми до шести часов может быть компенсировано эффективностью труда. При этом доходы, которые принесёт это повышение, должны быть разделены не только между собственниками и инвесторами, но и между рядовыми сотрудниками.

Сокращение количества проведённого на работе времени, правда не за счёт количества часов, а за счёт дней, предлагалось ввести и в России. Были названы даже условия для перехода на "четырёхдневку". Мнения экспертов на этот счёт разошлись, а опрошенные работодатели высказались против. Раскритиковали идею даже в РПЦ.

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