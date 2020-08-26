Власти ещё одной страны в Европе подумывают о переходе на сокращённый рабочий день

Премьер-министр Финляндии 34-летняя Санна Марин во время выступления перед Социал-демократической партией призвала задуматься над сокращением продолжительности рабочего дня в стране. Об этом сообщает Reuters.

— Нам необходимо создать чёткое видение и конкретные шаги относительно того, как Финляндия может продвинуться к сокращению рабочего времени, а финские служащие к лучшей трудовой жизни, — приводит её слова издание.

По словам премьер-министра, сокращение рабочего дня с восьми до шести часов может быть компенсировано эффективностью труда. При этом доходы, которые принесёт это повышение, должны быть разделены не только между собственниками и инвесторами, но и между рядовыми сотрудниками.