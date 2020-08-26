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Жительница Хакасии может сесть за решётку на 15 лет за убийство бывшего мужа и его новой избранницы

Женщина заколола неприятелей ножом.

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ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершило расследование дела в отношении 47-летней местной жительницы о двойном убийстве. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По данным следствия, обвиняемая развелась с супругом в 2019 году. Спустя несколько месяцев она узнала, что её бывший муж проживает с другой женщиной. У обвиняемой возникло чувство ревности, и она решила расправиться с его сожительницей.

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Об исчезновении женщины в полицию сообщила её дочь.

14 февраля злоумышленница проникла в дом в посёлке Усть-Абакан, где были её бывший муж и его сожительница. Женщина несколько раз ударила их ножом, они погибли на месте.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по данной статье — 15 лет лишения свободы.

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