Жительница Хакасии может сесть за решётку на 15 лет за убийство бывшего мужа и его новой избранницы

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершило расследование дела в отношении 47-летней местной жительницы о двойном убийстве. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По данным следствия, обвиняемая развелась с супругом в 2019 году. Спустя несколько месяцев она узнала, что её бывший муж проживает с другой женщиной. У обвиняемой возникло чувство ревности, и она решила расправиться с его сожительницей.

14 февраля злоумышленница проникла в дом в посёлке Усть-Абакан, где были её бывший муж и его сожительница. Женщина несколько раз ударила их ножом, они погибли на месте.