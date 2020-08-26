Российский спелеолог погиб в малоисследованной пещере в Абхазии

Член команды "Перово-спелео" Павел Демидов погиб в горном массиве Арабика в Абхазии. Об этом сообщили в Российском союзе спелеологов.
Там уточнили, что Демидов находился в малоисследованной пещере на глубине 305 метров в составе экспедиции "Кейвекса". Там начался крупноглыбовый завал, его коллеге Андрею Шумейко удалось выбраться из-под камней, Демидов спастись не смог.
Оказалась под скалой на четырёхметровой глубине. В реке в Абхазии нашли тело россиянки, пропавшей после ДТПАвария с участием квадроцикла произошла во время экскурсии 12 августа.
Операция по извлечению тела россиянина уже началась, ей руководит спелеолог Денис Провалов.
Ранее в США спелеолог застрял в г-образном выступе пещеры, не смог выбраться и умер.