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Российский спелеолог погиб в малоисследованной пещере в Абхазии

Демидов находился на глубине 305 метров, когда сошёл крупноглыбовый завал.

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Фото © Facebook / pavel.demidov.7

Член команды "Перово-спелео" Павел Демидов погиб в горном массиве Арабика в Абхазии. Об этом сообщили в Российском союзе спелеологов.

Там уточнили, что Демидов находился в малоисследованной пещере на глубине 305 метров в составе экспедиции "Кейвекса". Там начался крупноглыбовый завал, его коллеге Андрею Шумейко удалось выбраться из-под камней, Демидов спастись не смог.

Оказалась под скалой на четырёхметровой глубине. В реке в Абхазии нашли тело россиянки, пропавшей после ДТП

Авария с участием квадроцикла произошла во время экскурсии 12 августа.

Операция по извлечению тела россиянина уже началась, ей руководит спелеолог Денис Провалов.

Ранее в США спелеолог застрял в г-образном выступе пещеры, не смог выбраться и умер.

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