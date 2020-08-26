Состояние критическое, но к аппарату ИВЛ не подключали. Депутат рассказал о лечении Тимошенко

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко находится в критическом состоянии, но её не подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом телеканалу "Украина 24" заявил депутат Вадим Ивченко.
— То, что она подключена к аппарату, — это неправда, — сказал он.
По словам Ивченко, Тимошенко принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции лёгких, однако при её лечении используются другие аппараты, не ИВЛ.
Состояние тяжёлое. Заразившуюся коронавирусом Тимошенко подключили к аппарату ИВЛТемпература у политика не опускается ниже 39 градусов.
Напомним, о заражении политика CoViD-19 стало известно 23 августа. Инфекцию выявили также у дочери и зятя Тимошенко, они переносят заболевание в лёгкой форме.