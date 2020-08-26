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Состояние критическое, но к аппарату ИВЛ не подключали. Депутат рассказал о лечении Тимошенко

У политика несколько дней держится высокая температура.

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Фото © AP / ТАСС

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко находится в критическом состоянии, но её не подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом телеканалу "Украина 24" заявил депутат Вадим Ивченко.

То, что она подключена к аппарату, — это неправда, — сказал он.

По словам Ивченко, Тимошенко принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции лёгких, однако при её лечении используются другие аппараты, не ИВЛ.

Состояние тяжёлое. Заразившуюся коронавирусом Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ

Температура у политика не опускается ниже 39 градусов.

Напомним, о заражении политика CoViD-19 стало известно 23 августа. Инфекцию выявили также у дочери и зятя Тимошенко, они переносят заболевание в лёгкой форме.

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