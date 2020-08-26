Выгодные акции "Пятёрочки", "Ашана" и "Перекрёстка". Где сейчас выгоднее покупать продукты?

Лайф составил рейтинг самых выгодных акций "Пятёрочки", "Магнита" и "Дикси" на этой неделе.

1. Овощи и фрукты в "Дикси" — скидка до 67%

С 24 по 30 августа в "Дикси" хорошие скидки на овощи и фрукты. Например, килограмм молодого картофеля сейчас продаётся со скидкой 67% — за 19,99 рубля. На сливовидные помидоры и свежую морковь скидка 33%, а на зелень — 35%.

За 60 рублей можно купить килограмм болгарского перца, баклажанов и кабачков. На манго и дыни скидка больше 40%, а на виноград — 28%.

2. Мясные и рыбные деликатесы в "Пятёрочке" — скидка до 50%

До 31 августа в "Пятёрочке" действует сразу несколько предложений "1+1": берёте два товара, а платите как за один. Например, так можно купить две упаковки молочных сосисок "Дымов" за 129 рублей или 800 грамм докторской колбасы за 120 рублей.

Кроме того, скидки в 50% предоставляются на сырокопчёную колбасу "Останкино", 33% — на краковскую колбасу "Атяшево", а 30% — на деревенский паштет.

Выгодные предложения также действуют и на рыбу. За 400 граммов сельди "по-царски" сейчас нужно заплатить всего 110 рублей вместо 170. А за коктейль из морепродуктов — 70 рублей вместо 108.

3. Полуфабрикаты в "Магните" — скидка до 45%

Фото © ТАСС / Зиновская Ольга

По той же схеме, что и в "Пятёрочке", в "Магните" можно удачно купить полуфабрикаты: платишь за один, а берёшь два. Акция распространяется на "Бульмени", блинчики с творогом "С пылу, с жару", наггетсы "Золотой петушок" и "Вязанка", а также на чебупели с ветчиной и сыром "Горячая штучка".

Помимо того, в "Магните" по выгодной цене до 1 сентября продаются пельмени "Сибирская коллекция" — скидка 45% — и сливочные пельмени "Мираторг" — скидка 44%. Со скидкой в 30% — всего за 150 рублей — ретейлер предлагает замороженную пиццу с ветчиной и грибами "Цезарь".

4. Крупы в "Пятёрочке" — скидка до 36%

Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Если закупленная на период самоизоляции гречка закончилась, самое время идти в "Пятёрочку", где килограмм гречневой крупы "Увелка" продаётся по акции "1+1" — 60 рублей за упаковку.

На другие крупы также действуют скидки. Например, круглозёрный рис в пакетиках сейчас на 36% выгоднее, а геркулес "Монастырский" от компании "Русский продукт" временно дешевле на 25%.

Акции распространяются и на детские завтраки. Кукурузные хлопья "Любятово" сейчас можно купить за 55 рублей — это на 21% дешевле, чем до акции. А каша с дыней и ананасом от бренда "Ясно солнышко" стоит 73 рубля вместо 100.

5. Молочные продукты в "Магните" — скидка до 25%

Сразу на три молочных бренда действуют скидки: "Домик в деревне" — 25%, "Вкуснотеево" — 19%, "Молочное царство" — 14%. Со скидкой в 24% можно купить пол-литра сливок "Петмол", а на 28% сейчас дешевле сметана "Простоквашино". Кстати, творог этого же бренда стал на время акции выгоднее на 23%.