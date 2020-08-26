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Глава Тувы, заявлявший о повторном заражении коронавирусом, рассказал о своём состоянии

Медики пока не спешат с окончательным диагнозом.

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Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол выступил с обращением из военного госпиталя имени Вишневского, где проходит обследование после подозрения на повторное заражение коронавирусом.

Мне стало чуть полегче. <...> За меня не беспокойтесь. Спасибо всем тем, кто сопереживает. Всё будет хорошо. Будьте бдительны, — рассказал он на своей странице "ВКонтакте".

Он добавил, что его проверяли инфекционисты, пульмонологи и кардиологи. По его словам, диагноз ставят с осторожностью и пока медики считают, что это пневмония.

"Я к нему с презрением отношусь". Глава Тувы заявил о повторном заражении коронавирусом

Шолбану Кара-оолу пришлось вновь ложиться в больницу, на этот раз с головными болями.

Ранее тувинский лидер Шолбан Кара-оол был направлен в Москву для прохождения дополнительного обследования. Исполнение обязанностей главы республики он возложил на своего первого заместителя Александра Брокерта.

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