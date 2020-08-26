Глава Тувы, заявлявший о повторном заражении коронавирусом, рассказал о своём состоянии

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол выступил с обращением из военного госпиталя имени Вишневского, где проходит обследование после подозрения на повторное заражение коронавирусом.

— Мне стало чуть полегче. <...> За меня не беспокойтесь. Спасибо всем тем, кто сопереживает. Всё будет хорошо. Будьте бдительны, — рассказал он на своей странице "ВКонтакте".

Он добавил, что его проверяли инфекционисты, пульмонологи и кардиологи. По его словам, диагноз ставят с осторожностью и пока медики считают, что это пневмония.