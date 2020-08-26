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Мать зверски убитой в Саратове девятилетней Лизы — о решении суда по делу рецидивиста: Мы довольны приговором

Туватин будет отбывать пожизненный срок в колонии особого режима.

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Фото © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт" Саратовской области

Мать девятилетней школьницы Лизы из Саратова, с которой осенью прошлого года жестоко расправился рецидивист Михаил Туватин, назвала вынесенный судом в отношении преступника приговор корректным.

Да. Более чем. Мы довольны приговором, — заявила Елена радиостанции "Говорит Москва".

Саратовского убийцу девятилетней Лизы приговорили к пожизненному сроку

Туватин будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Напомним, 9 октября 2019 года в Саратове девятилетняя девочка ушла в школу, где так и не появилась. Её больше суток искали всем городом, после чего тело ребёнка нашли в гаражах. По подозрению в убийстве задержали Михаила Туватина, который ранее был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Бывшему заключённому предъявили обвинение в расправе над ребёнком, его признали вменяемым. Лайф рассказывал, за какие преступления Туватин провёл в местах лишения свободы девять лет.

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Михаил Туватин (или его полный тёзка с совпадающей датой рождения) надеялся найти подругу по переписке, когда отбывал предыдущий срок.

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