Мать зверски убитой в Саратове девятилетней Лизы — о решении суда по делу рецидивиста: Мы довольны приговором

Напомним, 9 октября 2019 года в Саратове девятилетняя девочка ушла в школу, где так и не появилась. Её больше суток искали всем городом, после чего тело ребёнка нашли в гаражах. По подозрению в убийстве задержали Михаила Туватина, который ранее был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Бывшему заключённому предъявили обвинение в расправе над ребёнком, его признали вменяемым. Лайф рассказывал, за какие преступления Туватин провёл в местах лишения свободы девять лет.