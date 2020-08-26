Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео

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В распоряжении Лайфа оказалось видео момента взрыва в жилом доме на улице Кубинка в Москве. Судя по кадрам, произошёл мощный хлопок, в здании выбило стёкла некоторых окон, после чего начался пожар.
Спасатели эвакуировали 16 человек, к настоящему моменту известно о четырёх пострадавших. Состояние двух из них врачи оценивают как тяжёлое.
В Москве ликвидировали пожар после взрыва в жилом домеНа месте происшествия работают эксперты, они выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее была названа предварительная причина взрыва.