Улицу в Крыжополе собираются назвать в честь отца Порошенко

Сельсовет Крыжополя на Украине выступил с предложением назвать одну из существующих в городе улиц именем отца бывшего президента страны Петра Порошенко.

— В малом зале районного Дома культуры пройдут общественные слушания... о переименовании существующей улицы Юрия Табака в улицу имени Героя Украины Алексея Порошенко, — сообщается на странице сельсовета в Facebook.

Решение принято неспроста, ведь именно на Крыжопольском сахарном заводе сделали свои первые шаги в сельском хозяйстве Алексей и Пётр Порошенко.