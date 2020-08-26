Улицу в Крыжополе собираются назвать в честь отца Порошенко

Сельсовет Крыжополя на Украине выступил с предложением назвать одну из существующих в городе улиц именем отца бывшего президента страны Петра Порошенко.
— В малом зале районного Дома культуры пройдут общественные слушания... о переименовании существующей улицы Юрия Табака в улицу имени Героя Украины Алексея Порошенко, — сообщается на странице сельсовета в Facebook.
В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь погибшего Джорджа ФлойдаЗа два дня её подписало более 17 тысяч человек.
Решение принято неспроста, ведь именно на Крыжопольском сахарном заводе сделали свои первые шаги в сельском хозяйстве Алексей и Пётр Порошенко.
Ранее Финский телеканал исправил карту с российским Крымом. Посольство Украины в Хельсинки заметило, что в одном из сюжетов телеканала полуостров окрашен в цвета России, и пожаловалось на это.