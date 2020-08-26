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Улицу в Крыжополе собираются назвать в честь отца Порошенко

Алексей Порошенко ранее трудился на местном сахарном заводе.

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Фото © Zuma / ТАСС

Сельсовет Крыжополя на Украине выступил с предложением назвать одну из существующих в городе улиц именем отца бывшего президента страны Петра Порошенко.

В малом зале районного Дома культуры пройдут общественные слушания... о переименовании существующей улицы Юрия Табака в улицу имени Героя Украины Алексея Порошенко, — сообщается на странице сельсовета в Facebook.

В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь погибшего Джорджа Флойда

За два дня её подписало более 17 тысяч человек.

Решение принято неспроста, ведь именно на Крыжопольском сахарном заводе сделали свои первые шаги в сельском хозяйстве Алексей и Пётр Порошенко.

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