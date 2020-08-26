В России выявлено 4676 новых случаев CoViD-19

За последние сутки в России медикам удалось выявить 4676 случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. 26,8% из заразившихся не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением CoViD-19.

Зафиксировано 115 смертей. При этом за сутки в стране полностью излечилось 6403 человека.