"Роскачество" выбрало идеальный рюкзак для школьника

Перед новым учебным годом специалисты "Роскачества" оценили детские сумки и выбрали, каким должен быть рюкзак для школьника.

— Главное здесь не цвет и размер, а качество спинки. Спинка рюкзака для школьника младших классов должна быть формоустойчивой, жёсткой, несгибаемой. Не покупайте ранец "на вырост". Он не будет соответствовать физиологическим изгибам позвоночника, — сообщается на сайте "Роскачества".

Эксперты отметили, что по техническому регламенту рюкзак должен плотно прилегать к спине ребёнка. Лямки длинные и широкие. Длина его — от 30 до 36 см, а ширина — 6–10 см. Передняя стенка короче задней: её оптимальная длина — 22–26 см.

— Вес изделия не должен превышать 700 г для учащихся начальных классов, для средних и старших классов вес рюкзака не должен быть более 1000 г, — пишут эксперты.