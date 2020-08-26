Названы регионы РФ с самым загрязнённым воздухом

Названы 22 российских города с самым грязным воздухом В список попало 22 города с общим числом жителей более 5 миллионов: Абакан, Ангарск, Барнаул, Иркутск и другие.

При этом Москва и Санкт-Петербург в рейтинге занимают 16-е и 35-е место соответственно. Ещё год назад список выглядел иначе. Лидером по уровню выбросов, как и сейчас, был Красноярский край, а Москва и область были в топ-10 регионов с самым грязным воздухом и располагались на шестом и седьмом месте.