Названы регионы РФ с самым загрязнённым воздухом

Эксперты проанализировали данные об экологии в России и определили, в каких регионах страны воздух самый загрязнённый, сообщает РБК.
— По показателям выбросов в атмосферу в топ-10 регионов вошли Красноярский край, где среди отраслей превалирует металлургическая, угледобывающая Кемеровская область и нефтегазовый Ханты-Мансийский автономный округ, — цитирует агентство данные международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Отмечается, что также лидируют по выбросам в атмосферу Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкирия, Челябинская и Оренбургская области и Краснодарский край.
Названы 22 российских города с самым грязным воздухомВ список попало 22 города с общим числом жителей более 5 миллионов: Абакан, Ангарск, Барнаул, Иркутск и другие.
При этом Москва и Санкт-Петербург в рейтинге занимают 16-е и 35-е место соответственно. Ещё год назад список выглядел иначе. Лидером по уровню выбросов, как и сейчас, был Красноярский край, а Москва и область были в топ-10 регионов с самым грязным воздухом и располагались на шестом и седьмом месте.
Ранее учёные нашли связь между грязным воздухом и болезнями сердца.