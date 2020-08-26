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Гол Кучерова позволил "Тампе" сравнять счёт в серии с "Бостоном"

"Молнии" дважды уступали в ходе матча, однако сумели добыть победу в овертайме.

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Фото © Twitter / Tampa Bay Lightning

В Канаде продолжаются матчи второго раунда Кубка Стэнли. В Торонто на "Скотиабанк-арене" клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" в игре под номером два в овертайме со счётом 4:3 вырвал победу у "Бостон Брюинз" и сравнял счёт в серии 1-1.

В каждом из периодов команды обменялись заброшенными шайбами. Дубли оформили нападающий "Бостона" Брэд Маршанд и форвард "Тампы" Блэйк Коулман. По разу отличились нападающие Ник Ритчи (Бостон) с Никитой Кучеровым (Тампа). Россиянин забросил шайбу во втором отрезке игры, сделав счёт ничейным 2:2. Для Кучерова этот гол стал третьим в нынешнем плей-офф.

Победу молниям на пятой минуте овертайма принёс чешский легионер Ондржей Палат.

Таким образом, "Тампа" берёт реванш у "Бостона" за поражение в первой игре (2:3) и сравнивает счёт в серии 1-1.

НХЛ. Плэй-офф Кубка Стэнли.

  • "Тампа" — "Бостон" — 4:3 ОТ (1:1; 1:1; 1:1 ; 1:0), в серии — 1-1
  • "Вегас" — "Ванкувер" — 2:5 (0:2; 1:1; 1:2), в серии — 1-1

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