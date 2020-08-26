Гол Кучерова позволил "Тампе" сравнять счёт в серии с "Бостоном"

В Канаде продолжаются матчи второго раунда Кубка Стэнли. В Торонто на "Скотиабанк-арене" клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" в игре под номером два в овертайме со счётом 4:3 вырвал победу у "Бостон Брюинз" и сравнял счёт в серии 1-1.

В каждом из периодов команды обменялись заброшенными шайбами. Дубли оформили нападающий "Бостона" Брэд Маршанд и форвард "Тампы" Блэйк Коулман. По разу отличились нападающие Ник Ритчи (Бостон) с Никитой Кучеровым (Тампа). Россиянин забросил шайбу во втором отрезке игры, сделав счёт ничейным 2:2. Для Кучерова этот гол стал третьим в нынешнем плей-офф.

Nikita Kucherov with the response! Tampa ties it back up!#GoBolts pic.twitter.com/V7LYUkf2tv — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 26, 2020

Победу молниям на пятой минуте овертайма принёс чешский легионер Ондржей Палат.

ONDREJ PALAT IN OVERTIME! TAMPA WINS! TAMPA WINS!#GoBolts pic.twitter.com/9yajIYAx9m — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 26, 2020

Таким образом, "Тампа" берёт реванш у "Бостона" за поражение в первой игре (2:3) и сравнивает счёт в серии 1-1.

НХЛ. Плэй-офф Кубка Стэнли.