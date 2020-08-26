В "Барселоне" подтвердили желание Месси покинуть клуб

Футбольный клуб "Барселона" отреагировал на появившуюся информацию о том, что аргентинец Лионель Месси уведомил руководство о своём желании покинуть команду. Клуб подтвердил, что спортсмен отправил документ с соответствующей информацией, передаёт Associated Press.
В ответ футболисту сообщили — руководство "Барселоны" хочет, чтобы Месси остался и завершил карьеру в клубе.
СМИ: Лионель Месси окончательно решил уйти из "Барселоны"Решение аргентинца может быть связано с недавним поражением каталонцев со счётом 2:8 от "Баварии" в четвертьфинале ЛЧ.
В "Барселоне" намекнули, что из-за пункта в контракте футболиста, позволяющего ему покинуть клуб по окончании сезона, может начаться судебная тяжба.
Ранее СМИ опубликовали тот самый факс, в котором аргентинец сообщил о желании покинуть испанский клуб.