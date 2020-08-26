Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

СМИ опубликовали тот самый факс, в котором Месси сообщил о желании уйти из "Барселоны"

В документе аргентинец признался, что это решение было для него тяжёлым.

163

Фото © TyC Sports

В СМИ появилась фотография того самого факса, в котором аргентинский футболист "Барселоны" уведомил руководство каталонского клуба о желании покинуть команду. Фото опубликовало издание TyC Sports.

Фото © TyC Sports

Я, Лионель Андрес Месси Куккуттини, подаю запрос о расторжении контракта с вашим выдающимся клубом на основании пункта 24, дающего мне такое право. Я ценю те возможности для профессионального и личного роста, которые я получил, работая здесь, но по личным причинам я принял это тяжёлое решение, которое, я надеюсь, будет принято руководством этого клуба наилучшим образом, — говорится в заявлении Месси.

СМИ: Месси после разгрома от "Баварии" решил покинуть "Барселону"

Поражение от немцев стало самым крупным в карьере аргентинца.

Ранее сообщалось, что аргентинец окончательно решил покинуть стан каталонцев. Руководство "сине-гранатовых" подтверждало получение уведомления от Месси о желании уйти из команды, однако они отметили, что для ухода легенды клуба нет никаких юридических оснований, так как опция расторжения контракта по его инициативе действовала до 30 мая.

33-летний Месси дебютировал за каталонский клуб в 2004 году. В составе сине-гранатовых он выиграл десять титулов чемпиона Испании, ещё четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов. Аргентинец также является шестикратным обладателем "Золотого мяча".

Лионель Месси закупился антикоронавирусными матрасами

Сначала спортсмен опробовал один из них на себе, а затем приобрёл такие же для всех членов семьи.

Выбор редакции

Loading...