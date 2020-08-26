СМИ опубликовали тот самый факс, в котором Месси сообщил о желании уйти из "Барселоны"

В СМИ появилась фотография того самого факса, в котором аргентинский футболист "Барселоны" уведомил руководство каталонского клуба о желании покинуть команду. Фото опубликовало издание TyC Sports.
Фото © TyC Sports
— Я, Лионель Андрес Месси Куккуттини, подаю запрос о расторжении контракта с вашим выдающимся клубом на основании пункта 24, дающего мне такое право. Я ценю те возможности для профессионального и личного роста, которые я получил, работая здесь, но по личным причинам я принял это тяжёлое решение, которое, я надеюсь, будет принято руководством этого клуба наилучшим образом, — говорится в заявлении Месси.
СМИ: Месси после разгрома от "Баварии" решил покинуть "Барселону"Поражение от немцев стало самым крупным в карьере аргентинца.
Ранее сообщалось, что аргентинец окончательно решил покинуть стан каталонцев. Руководство "сине-гранатовых" подтверждало получение уведомления от Месси о желании уйти из команды, однако они отметили, что для ухода легенды клуба нет никаких юридических оснований, так как опция расторжения контракта по его инициативе действовала до 30 мая.
33-летний Месси дебютировал за каталонский клуб в 2004 году. В составе сине-гранатовых он выиграл десять титулов чемпиона Испании, ещё четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов. Аргентинец также является шестикратным обладателем "Золотого мяча".