СМИ опубликовали тот самый факс, в котором Месси сообщил о желании уйти из "Барселоны"

В СМИ появилась фотография того самого факса, в котором аргентинский футболист "Барселоны" уведомил руководство каталонского клуба о желании покинуть команду. Фото опубликовало издание TyC Sports.

Фото © TyC Sports

— Я, Лионель Андрес Месси Куккуттини, подаю запрос о расторжении контракта с вашим выдающимся клубом на основании пункта 24, дающего мне такое право. Я ценю те возможности для профессионального и личного роста, которые я получил, работая здесь, но по личным причинам я принял это тяжёлое решение, которое, я надеюсь, будет принято руководством этого клуба наилучшим образом, — говорится в заявлении Месси.

Ранее сообщалось, что аргентинец окончательно решил покинуть стан каталонцев. Руководство "сине-гранатовых" подтверждало получение уведомления от Месси о желании уйти из команды, однако они отметили, что для ухода легенды клуба нет никаких юридических оснований, так как опция расторжения контракта по его инициативе действовала до 30 мая.