В Киеве американец задушил многодетную проститутку и попытался сбежать

Гость украинской столицы из США по имени Майкл решил провести время с жрицей любви, однако вместо утех задушил её, после чего едва не обвёл полицию вокруг пальца и почти смог улететь за границу. Об этом сообщает "Киев оперативный".

По его данным, женщина приехала на съёмную квартиру вместе с сутенёром, который спустя несколько часов так и не дождался её и поэтому решил самостоятельно вскрыть дверь и посмотреть, что происходит. Он взял инструменты и начал взламывать дверь.

— Открыть её не удалось, и он, даже наоборот, как-то ещё больше заблокировал квартиру, — отмечается в публикации.

Вскоре на помощь сутенёру прибыл сосед, который не стал медлить и вызвал полицию. В этот момент из-за двери стал слышен голос Майкла, он просил о помощи и говорил, что ему плохо, якобы он задыхается и должен попасть в больницу.

Когда хозяин квартиры с документами прибыл на место, туриста увезла скорая, а через час за диваном нашли тело девушки, которая оказалась матерью пятерых детей. За это время американец успел убежать от медиков, но был задержан вечером в аэропорту, ведётся следствие.