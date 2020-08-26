Детёныши ската-хвостокола появились в Московском зоопарке — видео

Видео © Отдел внешних коммуникаций Московского зоопарка

В Московском зоопарке появились на свет четыре детёныша речного ската-хвостокола — две самочки и два самца. Об этом Лайфу сообщили в отделе внешних коммуникаций зоосада.

Малыши родились ещё в начале лета и были около 10 сантиметров в длину. С первых минут жизни скаты были абсолютно самостоятельны, в родительском уходе они не нуждаются.

Хвостоколы водятся в южноамериканских пресных водах. В природе они растут на протяжении всей жизни и достигают в длину 80 сантиметров. Хвост скатов имеет форму кнута, на его конце — ядовитое жало. Укол ската редко представляет опасность для жизни, но является очень болезненным.

В зоопарке скатов кормят креветками, мидиями, кальмарами, горбушей и кетой, в природе же они питаются мелкой рыбой, ракообразными, моллюсками и насекомыми. Посетители могут увидеть взрослых рыб и малышей в "Экзотариуме".