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Появилось видео с места ДТП с тремя погибшими в Калмыкии

Причины аварии пока не установлены.

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Видео © ГУ МВД РФ по Калмыкии

ГУ МВД РФ по Калмыкии показало кадры с места столкновения пассажирского автобуса и грузовика КамАЗ, в результате которого погибли три человека, ещё пять пострадали.

В Приморье водитель сбил участников ДТП и двух патрульных, после чего скрылся

В общей сложности госпитализировано 8 человек.

Как видно на записи, столкновение произошло в попутном направлении, удар пришёлся в прицеп большегруза. При этом его сила буквально выломала передние стойки автобуса, место водителя и дверь.

По данным правоохранителей, в ДТП погиб мужчина, а также две женщины 1986 и 1998 года рождения. В медучреждение доставлено пять человек, их данные уточняются. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Напомним, авария произошла на автодороге регионального значения.

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