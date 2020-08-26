Появилось видео с места ДТП с тремя погибшими в Калмыкии

Видео © ГУ МВД РФ по Калмыкии

ГУ МВД РФ по Калмыкии показало кадры с места столкновения пассажирского автобуса и грузовика КамАЗ, в результате которого погибли три человека, ещё пять пострадали.

Как видно на записи, столкновение произошло в попутном направлении, удар пришёлся в прицеп большегруза. При этом его сила буквально выломала передние стойки автобуса, место водителя и дверь.

По данным правоохранителей, в ДТП погиб мужчина, а также две женщины 1986 и 1998 года рождения. В медучреждение доставлено пять человек, их данные уточняются. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.