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В Приморье водитель сбил участников ДТП и двух патрульных, после чего скрылся

В общей сложности госпитализировано 8 человек.

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Фото © ГУ МВД РФ по Приморскому краю

Полицейские в Приморье ищут водителя внедорожника "Мицубиси Паджеро", который врезался в стоявших на дороге участников ДТП, когда оформлением аварии уже занимались сотрудники ДПС. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

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Трагедия произошла примерно в 20:00 в районе Щёлковского шоссе.

В результате автоаварии травмировано 8 человек, в том числе двое сотрудников дорожно-патрульной службы. Пострадавшие госпитализированы, — говорится в сообщении.

Отмечается. что после столкновения внедорожник сначала перевернулся, а затем загорелся. При этом его водитель с места ДТП скрылся. В настоящий момент владелец автомобиля установлен, ведётся его розыск.

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