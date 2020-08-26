В Приморье водитель сбил участников ДТП и двух патрульных, после чего скрылся

Полицейские в Приморье ищут водителя внедорожника "Мицубиси Паджеро", который врезался в стоявших на дороге участников ДТП, когда оформлением аварии уже занимались сотрудники ДПС. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

— В результате автоаварии травмировано 8 человек, в том числе двое сотрудников дорожно-патрульной службы. Пострадавшие госпитализированы, — говорится в сообщении.

Отмечается. что после столкновения внедорожник сначала перевернулся, а затем загорелся. При этом его водитель с места ДТП скрылся. В настоящий момент владелец автомобиля установлен, ведётся его розыск.