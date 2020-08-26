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Задержанным в Белоруссии журналистам из РФ испортили паспорта

Отмечается, что их вины в этом нет.

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Фото © АР / ТАСС

Удостоверения личности российских журналистов, в которые был поставлен штамп о запрете въезда в Белоруссию, по законам России считаются недействительными. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД РФ.

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По словам Семёна Пегова, СИЗО в столице Белоруссии переполнены, найти там человека сейчас сложно.

Поскольку вина владельца паспорта отсутствует, административную ответственность за это журналисты не понесут, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что в ходе акций протестов в Белоруссии, участники которых не согласны с победой на президентских выборах Александра Лукашенко, было задержано несколько сотрудников СМИ из России. Это, в частности, журналист "Медузы" Максим Солопов, корреспондент RT Константин Придыбайло, репортёр "Sputnik Беларусь" Евгений Олейник и другие.

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