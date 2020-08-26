Задержанным в Белоруссии журналистам из РФ испортили паспорта

Удостоверения личности российских журналистов, в которые был поставлен штамп о запрете въезда в Белоруссию, по законам России считаются недействительными. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД РФ.

— Поскольку вина владельца паспорта отсутствует, административную ответственность за это журналисты не понесут, — говорится в сообщении.