Задержанным в Белоруссии журналистам из РФ испортили паспорта

Удостоверения личности российских журналистов, в которые был поставлен штамп о запрете въезда в Белоруссию, по законам России считаются недействительными. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД РФ.
"Обнимаем. Мы в России!" Несколько задержанных в Минске журналистов вернулись на родинуПо словам Семёна Пегова, СИЗО в столице Белоруссии переполнены, найти там человека сейчас сложно.
— Поскольку вина владельца паспорта отсутствует, административную ответственность за это журналисты не понесут, — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что в ходе акций протестов в Белоруссии, участники которых не согласны с победой на президентских выборах Александра Лукашенко, было задержано несколько сотрудников СМИ из России. Это, в частности, журналист "Медузы" Максим Солопов, корреспондент RT Константин Придыбайло, репортёр "Sputnik Беларусь" Евгений Олейник и другие.