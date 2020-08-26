В США заявили, что Байден в случае своей победы на выборах может начать новые войны в мире

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что кандидат в президенты США демократ Джозеф Байден в случае своей победы на предстоящих выборах главы Белого дома может развязать новые войны с участием Америки. Такое заявление он сделал, выступая на общенациональном предвыборном съезде Республиканской партии.

По словам сенатора, нынешний американский лидер Дональд Трамп является первым за целое поколение президентом, который стремится завершить войны, вместо того чтобы начинать новые.

— Сравните это с чудовищным послужным списком Джозефа Байдена, который постоянно призывает к новым войнам. Джозеф Байден проголосовал за начало войны в Ираке, которую президент Трамп давно уже называет "худшей геополитической ошибкой нашего поколения". Я боюсь, что Байден вновь выберет войну. Он поддержал войны в Сербии, Сирии, Ливии. Джозеф Байден продолжит проливать нашу кровь и тратить наши деньги. Президент Трамп же вернёт наших героев домой, — утверждает Пол.

Он также призвал американцев, которые "ненавидят войну" так же, как он сам, поддержать и проголосовать на выборах за действующего главу государства.

Ранее Трамп не раз заявлял, что США хотят прекратить политику "бесконечных войн" и стремятся к установлению партнёрских отношений со всеми мировыми державами.