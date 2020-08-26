Американские СМИ впечатлились возможностями беспилотной "Арматы"

В статье американского журнала National Interest оценили технологические особенности российского танка Т-14 "Армата", в беспилотном варианте которого устранён один из главных изъянов любой дистанционно управляемой техники.

Автор материала публицист Питер Сучиу утверждает, что серьёзная сложность в подобных машинах — это "ситуационная осведомлённость" оператора, однако в отечественной машине обзор на 360 градусов обеспечивается камерами, а прицел наводчика обеспечивает полное поле обзора, оснащён перископом и лазерным целеуказателем.

— Камеры можно увеличивать по мере необходимости, а возможности теплового зондирования и инфракрасного обзора доступны при любых погодных условиях, днём ​​и ночью, — говорится в статье.

При этом среди инноваций, которые внедрены на "Армате", журналист выделяет необитаемую башню с автоматической системой заряжания орудия и быстроходность машины. По его словам, максимальная скорость в 90 км/ч делает Т-14 "потенциально" более мобильным, чем американский M-1 Abrams.