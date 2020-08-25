В Минобороны разработали проект "танка будущего", который заменит "Армату"

В Министерстве обороны разработали концепцию двухзвенного "танка будущего", который должен заменить Т-14 "Армата" после 2040-х годов. Проект боевой машины был представлен в рамках форума "Армия-2020".

Авторами идеи являются специалисты 38-го Научно-исследовательского института бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ). В институте полагают, что до 2040-х "Армата" будет вполне эффективной, но уже сейчас необходимо закладывать основы танка следующего поколения.

По словам замначальника института Евгения Губанова, отделение управления с тремя членами экипажа может разместиться в переднем боевом модуле в высокозащищённой бронированной капсуле.

— В средней части боевого модуля планируется размещение необитаемой башни с установкой в неё электротермохимической пушки с автоматом заряжания, — цитирует полковника ТАСС.

Во втором звене, которое предполагается совместить с первым сцепкой, будет находиться многотопливный газотурбинный двигатель объёмом три тысячи л.с. Кроме того, разработчики намерены разместить во втором модуле дроны, способные вести разведку, искать мины и выполнять охранные задачи.

Стрелять "танк будущего" будет гиперзвуковыми снарядами. Также планируется применение новых составов, воспламеняющихся электрическим разрядом в его электротермохимической пушке. Кроме того, в передний модуль войдут комплекс активной защиты, ослепляющая лазерная установка, генератор электромагнитных импульсов и самонаводящиеся ракеты вертикального старта с дальностью полёта до 12 километров.

В НИИИ БТВТ полагают, что сцепка двух звеньев позволит решить проблему значительного повышения массы боевых машин. Кроме того, разработка добавляет вариативности в плане выбора различного вооружения.