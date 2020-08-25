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Армия Великобритании может полностью отказаться от танков

В прошлом году основной боевой британский танк Challenger 2 признали устаревшим.

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Танк Challenger 2. Фото © "Википедия"

Великобритания рассматривает полный отказ от танков в рамках программы по модернизации вооружённых сил, сообщает The Times.

Правительство страны изучает эту идею, так как модернизация находящихся на вооружении 227 танков Challenger 2 и 388 боевых машин пехоты Warrior требует больших затрат.

Танк Т-14 "Армата" испытали как беспилотник

Производители уверены, что появление тяжёлых беспилотных машин лишь вопрос времени.

Обе машины были названы устаревшими ещё в прошлом году. При этом в Минобороны королевства считают, что изменившийся характер боевых действий требует больших инвестиций в кибервооружение, космические и иные передовые технологии.

Ещё одним вариантом модернизации является приобретение у Германии танков Leopard 2.

Ранее Лайф сообщал, что российский танк Т-14 "Армата" получил экспортный паспорт, который позволит вести переговоры о продаже танка за границу.

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