Армия Великобритании может полностью отказаться от танков

Великобритания рассматривает полный отказ от танков в рамках программы по модернизации вооружённых сил, сообщает The Times.

Правительство страны изучает эту идею, так как модернизация находящихся на вооружении 227 танков Challenger 2 и 388 боевых машин пехоты Warrior требует больших затрат.

Обе машины были названы устаревшими ещё в прошлом году. При этом в Минобороны королевства считают, что изменившийся характер боевых действий требует больших инвестиций в кибервооружение, космические и иные передовые технологии.

Ещё одним вариантом модернизации является приобретение у Германии танков Leopard 2.