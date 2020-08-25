"Ещё 12 лет". Трамп рассказал, как можно свести с ума демократов

Президент США Дональд Трамп рассказал своим сторонникам на съезде Республиканской партии, как свести с ума оппонентов из Демократической партии одной фразой. Американский лидер посоветовал соратникам выкрикивать не "ещё четыре года" в честь его выдвижения, а "ещё 12 лет".

— Если вы хотите действительно свести их с ума, скажите "ещё 12 лет", — сказал Трамп, выступая в Северной Каролине.

Стоит отметить, что, согласно законодательству США, один президент не может находиться у власти более чем два четырёхлетних срока.