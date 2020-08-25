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"Ещё 12 лет". Трамп рассказал, как можно свести с ума демократов

Ранее он был официально выдвинут кандидатом в президенты на новый срок.

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Президент США Дональд Трамп рассказал своим сторонникам на съезде Республиканской партии, как свести с ума оппонентов из Демократической партии одной фразой. Американский лидер посоветовал соратникам выкрикивать не "ещё четыре года" в честь его выдвижения, а "ещё 12 лет".

Если вы хотите действительно свести их с ума, скажите "ещё 12 лет", — сказал Трамп, выступая в Северной Каролине.

"Он не такой". Белый дом ответил сестре Трампа, назвавшей его беспринципным

Также администрация раскритиковала племянницу американского лидера, обвинив её в попытках помочь Джо Байдену.

Стоит отметить, что, согласно законодательству США, один президент не может находиться у власти более чем два четырёхлетних срока.

Ранее Лайф сообщал, что две главенствующие партии Америки официально выдвинули кандидатов на пост президента. От республиканцев им стал Трамп, а от демократов — Джо Байден. Президентские выборы пройдут 3 ноября.

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