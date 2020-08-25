"Ещё 12 лет". Трамп рассказал, как можно свести с ума демократов

Президент США Дональд Трамп рассказал своим сторонникам на съезде Республиканской партии, как свести с ума оппонентов из Демократической партии одной фразой. Американский лидер посоветовал соратникам выкрикивать не "ещё четыре года" в честь его выдвижения, а "ещё 12 лет".
— Если вы хотите действительно свести их с ума, скажите "ещё 12 лет", — сказал Трамп, выступая в Северной Каролине.
"Он не такой". Белый дом ответил сестре Трампа, назвавшей его беспринципнымТакже администрация раскритиковала племянницу американского лидера, обвинив её в попытках помочь Джо Байдену.
Стоит отметить, что, согласно законодательству США, один президент не может находиться у власти более чем два четырёхлетних срока.
Ранее Лайф сообщал, что две главенствующие партии Америки официально выдвинули кандидатов на пост президента. От республиканцев им стал Трамп, а от демократов — Джо Байден. Президентские выборы пройдут 3 ноября.