Названы лауреаты телевизионной премии "ТЭФИ"

В московском театре Et Cetera состоялась церемония, на которой свои награды получили победители всероссийской премии "ТЭФИ — Летопись Победы" 2020.

Лучшим телевизионным художественным фильмом стала картина Кирилла Белевича "Семь пар нечистых". Она обошла фильмы "Три дня до весны" и "Т-34". В номинации "Телевизионный художественный сериал" победу одержал "Зорге" Сергея Гинзбурга.

Статуэтку за лучшего режиссёра получил Алексей Сидоров ("Т-34"). Лучшей актрисой была признана исполнительница одной из главных ролей этой картины Ирина Старшенбаум. Аналогичную награду среди мужчин забрал Александр Панкратов-Чёрный, сыгравший в сериале "По законам военного времени — 3".

"Телевизионным документальным фильмом" года стал "Война и мир Даниила Гранина", а приз за лучшую короткометражку достался "Параллельным мирам одной войны".

В категории "Лучший оператор" победу одержала Елена Иванова ("Несокрушимый"), приз в номинации "Репортёр" получила Анастасия Тэммо из Великого Новгорода за сюжет "Блокадный дневник Лёши Матвеева". Среди информационных сюжетов жюри отметило "Берлин. Репортаж к 70-летию открытия Мемориала советским воинам в Трептов-парке".