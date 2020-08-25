Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Названы лауреаты телевизионной премии "ТЭФИ"

Лучшим телевизионным художественным фильмом была признана работа Кирилла Белевича "Семь пар нечистых".

71
Post cover

Фото © tefitv.ru

В московском театре Et Cetera состоялась церемония, на которой свои награды получили победители всероссийской премии "ТЭФИ — Летопись Победы" 2020.

Лучшим телевизионным художественным фильмом стала картина Кирилла Белевича "Семь пар нечистых". Она обошла фильмы "Три дня до весны" и "Т-34". В номинации "Телевизионный художественный сериал" победу одержал "Зорге" Сергея Гинзбурга.

Статуэтку за лучшего режиссёра получил Алексей Сидоров ("Т-34"). Лучшей актрисой была признана исполнительница одной из главных ролей этой картины Ирина Старшенбаум. Аналогичную награду среди мужчин забрал Александр Панкратов-Чёрный, сыгравший в сериале "По законам военного времени — 3".

Леонид Якубович получил премию ТЭФИ за вклад в развитие российского телевидения

На церемонии награждения отметили, что он бережно относится к истории страны.

"Телевизионным документальным фильмом" года стал "Война и мир Даниила Гранина", а приз за лучшую короткометражку достался "Параллельным мирам одной войны".

В категории "Лучший оператор" победу одержала Елена Иванова ("Несокрушимый"), приз в номинации "Репортёр" получила Анастасия Тэммо из Великого Новгорода за сюжет "Блокадный дневник Лёши Матвеева". Среди информационных сюжетов жюри отметило "Берлин. Репортаж к 70-летию открытия Мемориала советским воинам в Трептов-парке".

Ранее Лайф сообщал, что два российских фильма вошли в число претендентов на номинацию "европейского "Оскара".

Выбор редакции

Loading...