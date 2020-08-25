Вожатого крымского лагеря заподозрили в изнасиловании трёх девятилетних школьниц

Вожатый одного из детских лагерей в Крыму подозревается в изнасиловании девятилетних девочек. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на свой источник.

По данным СМИ, выяснить, что происходило в лагере, удалось совершенно случайно. Один из мальчиков пожаловался отцу, что руководитель отряда вымогает у него деньги. Папа ребёнка обратился к директору лагеря, а тот вызвал 47-летнего вожатого к себе. Однако, вместо того чтобы прийти, мужчина сбежал.

Это поведение показалось руководству странным. Беглеца поймали и сдали полиции. Тут-то и выяснилось, что он насиловал отдыхавших детей.

Следствие полагает, что пострадавших может быть больше. Во время проверки выяснилось, что мужчина ранее уже был судим. Сейчас правоохранители выясняют, как такой человек смог получить работу с детьми.