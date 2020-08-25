"Открой двери!" В Комсомольске-на-Амуре таксист с ножом гонялся за автобусом — видео

В Комсомольске-на-Амуре водитель такси с ножом погнался за городским автобусом. Видео, снятое пассажирами общественного транспорта, опубликовано в группе "Komsagram • Комсомольск-на-Амуре" в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах ролика видно, что таксист выходит из автомобиля с ножом в руке и пытается догнать автобус. При этом он кричит водителю, чтобы тот остановился и открыл двери. Пассажиры явно не были в восторге от такого приключения. Так, девушка, снимавшая видео, охарактеризовала таксиста словом "дикий".

По словам и.о. начальника отдела транспорта администрации города Никиты Симакова, поводом для неадекватного поведения таксиста стал конфликт на дороге.

— По словам таксиста, водитель общественного транспорта его подрезал. На людей он не нападал, пытался порезать колесо, — приводит слова Симакова ИА "Хабаровский край сегодня".

В компании-перевозчике уточнили, что таксист не нанёс автобусу урона.

Как сообщили Лайфу в ГУ МВД по Хабаровскому краю, по факту инцидента начата проверка.